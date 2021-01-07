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Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе отпраздновали день рождения дочери

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Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе отпраздновали день рождения дочери Насти

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса и телеведущая Кристина Асмус и резидент Comedy Club Гарик Харламов, которые объявили о своем разводе в июне 2020 года, вместе отпраздновали день рождения дочери Насти, видео праздника артистка выложила в Instagram.

5 января девочке исполнилось семь лет. Ради дочери родители устроили большой праздник в одном из комплексов Москвы, в котором приняли участие аниматоры, друзья малышки.

«На день рождения дочки были совсем другие планы, но 3 января вечером Настя передумала. Так что пришлось бросить все силы и организовать праздник в ресторане с гостями, декорациями, тортом на заказ и шоу-программой за один день! Но когда любишь и очень хочешь порадовать, нет ничего невозможного!» - объяснила 32-летняя мать.

Кроме того, Асмус отругала журналистов, которые не увидели в предыдущих постах Харламова на фото и поспешили объявить, что праздник Насти прошел без отца. «Гарика я специально прифотошопила на видео, чтобы у СМИ больше не было вопросов», - посмеялась она.

По словам Асмус, мероприятие прошло удачно и всем понравилось. «Вчера был просто потрясающий день! Полный любви, восторга и сладостей! Однозначно в копилку лучших дней в жизни! Нас окружали только самые близкие», - призналась актриса.

Напомним, Харламов и Асмус стали мужем и женой в 2013 году. Многие связывали развод пары с карьерой девушки. После съемок в фильме «Текст» Асмус подверглась общественной травле. Зрителей возмутила постельная сцена, которую актриса сыграла вместе с партнером Иваном Янковским.

Фото и видео: Instagram/@asmuskristina

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