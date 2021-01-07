Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе отпраздновали день рождения дочери

По словам Асмус, мероприятие прошло удачно и всем понравилось. «Вчера был просто потрясающий день! Полный любви, восторга и сладостей! Однозначно в копилку лучших дней в жизни! Нас окружали только самые близкие», - призналась актриса.

Напомним, Харламов и Асмус стали мужем и женой в 2013 году. Многие связывали развод пары с карьерой девушки. После съемок в фильме «Текст» Асмус подверглась общественной травле. Зрителей возмутила постельная сцена, которую актриса сыграла вместе с партнером Иваном Янковским.