Анджелина Джоли использует детей в суде против Брэда Питта

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта выступил в суде против отца. В свое время именно конфликт между Мэддоксом и Брэдом Питтом стал причиной того, что брак самой красивой голливудской парой был разрушен. Так, как написали U.S.Weekly, Мэддокс решил отказаться от фамилии отца.

«Мэддокс уже дал свои показания в продолжающихся спорах об опеке, и это было не очень лестно по отношению к Брэду. Он не захотел использовать фамилию Питта в документах, что не является законным, указав вместо этого только Джоли. Мэддокс хочет официально сменить фамилию, оставив только фамилию матери. Но Анджелина это не поддерживает».

Инсайдер из окружения Питта, однако, отметил, что это ход Анджелины против него, и она начала использовать детей в судах, чтобы доказать якобы применение насилия со стороны Питта.

«За последние четыре с половиной года Анджелина подала ряд заявлений, которые были рассмотрены судом и признаны необоснованными. Анджелина и раньше использовала детей, чтобы причинить боль Брэду, и сейчас данный поступок наводит на те же мысли. Эта утечка документов была сделана, чтобы навредить Брэду», — рассказал изданию инсайдер.