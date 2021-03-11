Дрю Бэрримор объяснила, почему больше не снимается в кино

Как уточнила артистка, пока она не думает о возвращении. Бэрримор добавила, что не хочет проводить время на съемочной площадке, вместо того, чтобы воспитывать детей. Она не исключает, что вернется к работе чуть позже, когда они подрастут.

«Я перестала этим заниматься из-за детей. И для меня было несложно отложить карьеру, потому что я могу растить и воспитывать их сама. Я никогда не имела желания оставлять малышей на няню, а потом спрашивать по телефону, как они. Я уверена, что это не мое путешествие», — объяснила актриса.

У Бэрримор две дочери от бывшего супруга Уилла Копельмана. Старшей, Олив, восемь лет, младшей, Фрэнки, в следующем месяце исполнится семь лет.