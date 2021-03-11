Дрю Бэрримор объяснила, почему больше не снимается в кино
Фото: picture-alliance.com
Как уточнила артистка, пока она не думает о возвращении. Бэрримор добавила, что не хочет проводить время на съемочной площадке, вместо того, чтобы воспитывать детей. Она не исключает, что вернется к работе чуть позже, когда они подрастут.
«Я перестала этим заниматься из-за детей. И для меня было несложно отложить карьеру, потому что я могу растить и воспитывать их сама. Я никогда не имела желания оставлять малышей на няню, а потом спрашивать по телефону, как они. Я уверена, что это не мое путешествие», — объяснила актриса.
У Бэрримор две дочери от бывшего супруга Уилла Копельмана. Старшей, Олив, восемь лет, младшей, Фрэнки, в следующем месяце исполнится семь лет.
Напомним, как рассказывала актриса, сексуальную жизнь она начала еще в школе. В 16 обручилась, в 19 выскочила замуж за другого — владельца бара. Развелась и пошла к алтарю с актером-комиком Томом Грином («Трудоголики»). Брак не продлился долго, и Бэрримор решила испытать судьбу в третий раз. Тогда она уверяла, что сын директора Chanel — арт-консультант Уилл Копельман — это навсегда. Но и с ним в 2016 году развелась все по той же дежурной причине — «непримиримые противоречия».
Фото: picture-alliance.com
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