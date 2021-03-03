Ирина Шейк объяснила, почему никогда не упоминает Брэдли Купера

Ирину Шейк и ее бывшего мужа, актера Брэдли Купер, связывает общий ребенок – дочь Лея, однако сама модель практически никогда не упоминала бывшего возлюбленного.

Однако в интервью изданию Elle она призналась, почему никогда не говорит об этих отношениях:

«Мои прошлые отношения — это что-то, что принадлежит мне, и это личное. Это просто часть моего внутреннего мира, которую я не хочу отдавать», – призналась Шейк.

Звезда добавила, что вообще не очень представляет себе, что вообще о ней пишут, поскольку не читает материалы – просто нет хватает времени.

«Я не читаю, что там публикуют. Честно говоря, я слишком занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне, то они делают свою работу. Я сосредоточена на своей жизни и своих друзьях. Остальное — просто шум», —говорит модель.

При этом она тепло отозвалась о Купере, как об отце, заявив, что он достойно выполняет свои родительские обязанности, и ей абсолютно комфортно оставлять дочь с ним во время рабочих поездок.

«Я никогда не понимала этого термина, совместная опека. Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа».

Фотографии модели появились на обложке американского номера Elle.

Фото: Global Look Press

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