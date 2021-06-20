Каким отцом был принц Филипп: издевки над Чарльзом и любимица Анна
Известный своим острым языком, принц Филипп шутил, что он «единственный мужчина в стране, который не может дать детям свою фамилию». Рожденные в браке с Елизаветой II четверо детей, изначально носили фамилию матери — Виндзор. И с первых дней была понятна их главная цель и задача: служение на благо Короны.
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Фото: picture alliance
Любимицей отца была принцесса Анна, унаследовавшая его характер: стойкая, целеустремленная, своенравная и прямолинейная. Анна с детства радовала родителей достижениями в охоте и спорте. С кем у Филиппа и были сложности в общении — так это со старшим сыном, Чарльзом.
Как пишет Independent, в интервью королевском биографу Джайлсу Брандрету, герцог признавался: «Чарльз романтик, а я прагматик. Это означает, что мы смотрим на многие вещи по-другому». А принц Чарльз вспоминал, что между ними с отцом всегда существовала дистанция, поскольку Филипп считал сына слишком мягким и воспитывал сына в строгости.
Наследнику часто приходилось терпеть «унижения» и даже «издевательства» со стороны Филиппа: мальчик часто болел, и в спорте особых успехов не добивался. Но он всеми силами пытался получить одобрение отца: старался словить самую крупную рыбу во время рыбалки или подстрелить оленя на охоте. Он даже пытался копировать папины манеры: при ходьбе так же закладывал руку за спину, говоря что-то, по-отцовски тыкал в людей правым указательным пальцем. Со временем, даже начал играть в поло в одной команде с отцом.
При всей своей грубоватости — Филипп своих детей любил и во время празднования золотой свадьбы с королевой, признался, что «несмотря на предложенные обстоятельства, они справились довольно хорошо». «Я надеюсь, что мне можно простить чувство гордости за них!», — добавил к речи принц, как передает The Guardian.
Фото и видео: British Movietone, Picture Alliance
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