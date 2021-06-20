Каким отцом был принц Филипп: издевки над Чарльзом и любимица Анна

Как пишет Independent, в интервью королевском биографу Джайлсу Брандрету, герцог признавался: «Чарльз романтик, а я прагматик. Это означает, что мы смотрим на многие вещи по-другому». А принц Чарльз вспоминал, что между ними с отцом всегда существовала дистанция, поскольку Филипп считал сына слишком мягким и воспитывал сына в строгости.

Наследнику часто приходилось терпеть «унижения» и даже «издевательства» со стороны Филиппа: мальчик часто болел, и в спорте особых успехов не добивался. Но он всеми силами пытался получить одобрение отца: старался словить самую крупную рыбу во время рыбалки или подстрелить оленя на охоте. Он даже пытался копировать папины манеры: при ходьбе так же закладывал руку за спину, говоря что-то, по-отцовски тыкал в людей правым указательным пальцем. Со временем, даже начал играть в поло в одной команде с отцом.

При всей своей грубоватости — Филипп своих детей любил и во время празднования золотой свадьбы с королевой, признался, что «несмотря на предложенные обстоятельства, они справились довольно хорошо». «Я надеюсь, что мне можно простить чувство гордости за них!», — добавил к речи принц, как передает The Guardian.