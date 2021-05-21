Принц Филипп оставил королеве загадочные 30 миллионов фунтов

Королевская семья попала в новый скандал — на этот раз с завещанием принца Филиппа. Хотя прошло уже немало времени со дня его смерти, опубликовано оно до сих пор не было. Королевская семья заявила, что хочет сохранить этот вопрос в тайне.

А вопросы у британцев есть — принц оставил королеве Елизавете ни много ни мало — 30 миллионов фунтов, или 3 миллиарда рублей. Об этом пишет издание The Sun.

Мог ли принц Филипп столько накопить, а главное — как именно он это сделал? Из-за этой суммы Букингемский дворец заподозрили в мошенничестве.

Тем временем министр юстиции Британии лорд Вольфсон заявил, что граждане могут и не узнать подробностей этой истории, поскольку имеют право сохранить этот вопрос непрозрачным.

В свою очередь, представитель лейбористов в парламенте лорд Беркли направил правительству официальный запрос с требованием придать документ гласности.

Однако британцы возмущены — и причиной этого снова стали принц Гарри и Меган Маркл. А именно — скандал с особняком в Британии, огромные средства на его ремонт, а также другие расходы, которые на них выделялись.

Именно поэтому теперь финансовые вопросы членов королевской семьи находятся под пристальным вниманием политиков и жителей страны, особенно когда дело идет о столь крупной сумме денег.