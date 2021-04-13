По следам скандала с Меган Маркл: похороны принца Филиппа нарушат традиции

Времена меняются, и соблюдать королевские традиции становится все сложнее. После того, как принц Гарри женился на Меган Маркл и многое пошло не по плану, королевская семья допускает некоторые послабления.

Так, Меган и Гарри позволили отказаться от королевских обязанностей и уехать в США – зарабатывать они решили самостоятельно, и даже возместили казне траты на ремонт своего английского особняка.

Однако Меган на этом не остановилась и решила пойти дальше – раскритиковала в интервью устои во дворце и даже обвинила членов королевской семьи в расизме.

Однако «нарушителем» стала не только Маркл. Вызов королевским традициям бросала и принцесса Диана, а также и более «закононопослушные» члены семьи – например, молодая мама принцесса Евгения, которая ведет Instagram (членам королевской семьи не положено).

Похороны супруга Елизаветы II, принца Филиппа, тоже пройдут не совсем традиционно.

Во-первых, его тело не будет выставлено для того, чтобы британцы могли проститься с ним, как это полагается в соответствии с традициями. Причиной стала пандемия коронавируса – собирать толпы народу сейчас не время.

Кроме того, против этого при жизни возражал и сам принц Филипп, который настаивал на скромных похоронах.

В день похорон гроб привезут ко входу во дворец и поместят в катафалк, а в 14:45 начнется траурная процессия– рядом с катафалком будут маршировать морские пехотинцы и военные, за ними пойдут члены королевской семьи. Самой королевы не будет – она приедет только на отпевание.

В 15:00 тело принца привезут в часовню Святого Георгия при королевском Виндзорском замке, где с ним попрощаются самые близкие – не более 30 человек. По всей Британии пройдет минута молчания, а отряд королевской конной артиллерии даст залп из пушек около Виндзорского замка, на Сторожевой башне зазвонит колокол.

Похоронят принца пока в той же часовне, однако после смерти самой Елизаветы он будет похоронен вместе с ней в мемориальной часовне Георга VI.