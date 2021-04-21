Королева Елизавета впервые прокомментировала смерть принца Филиппа

В честь своего дня рождения королева Англии отказалась устраивать праздник из-за смерти своего супруга. По случаю юбилея Елизавета II обратилась к гражданам Британии.

«По случаю своего 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю. Хотя мы всей семьей переживаем период великой печали, для всех нас было утешением получить дань уважения, воздаваемую моему мужу, от тех, кто живет в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире. Я и моя семья хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку и доброту, оказанные нам в последние дни. Мы были глубоко этим тронуты и постоянно говорим о том, какое влияние на протяжении всей своей жизни принц Филипп оказывал на людей», – говорится в сообщении.

Отметить с королевой юбилей смогли не все члены семьи – принц Гарри улетел обратно в США к своей беременной жене Меган Маркл. Как на это отреагировали другие родственники, не уточняется, однако никаких конфликтов, связанных со скандальным интервью Гарри, во время похорон принца Филиппа не произошло.