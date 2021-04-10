Интересные и неожиданные факты о муже Елизаветы II принце Филиппе
Фото: East News
По происхождению принц Филипп был праправнуком российского императора Николая I, а мать филиппа была троюродная сестра Николая II.
Всю Вторую Мировую войну прошел, служа в военно-морском флоте, встретив победу в звании старшего лейтенанта.
Елизавета и Филипп приходились приходятся друг другу четвероюродными братом и сестрой.
Ради женитьбы на любимой принц Филипп переделал фамилию на английский манер и перешел из греческого православия в англиканство. Также ради супруги он отказался от вредной привычки, бросив курить.
Филипп не был выгодной партией для Елизаветы — род жениха к тому времени обеднел.
Увидев новорожденного принца Чарльза, Филипп отметил: «Он похож на пудинг».
В королевской семье были уверены: упрямый нрав Чарльза, железную волю Анны, мужество Эндрю и творческие таланты Эдварда унаследованы от отца.
Дети Елизаветы и Филиппа носили фамилию матери.
После коронации Елизаветы Филипп полностью посвятил себя семье и службе ей, выполняя мнгочисленные официальные обязанности. Герцог Эдинбургский покровительствовал 800 общественным организациям.
Герцог Эдинбургский отличался отменным чувством юмора и мог задавать обескураживающие вопросы даже высокопоставленным лицам. Так, легенда гласит, что во время визита в Папуа Новую Гвинею он спросил одного из местных жителей: «Как вам удалось остаться несъеденным?».
Супругу Филипп в шутку называл «капусткой».
Однажды на светском приеме собеседник Герцога пожаловался, что в обществе все внимание достается его супруге. «Вы не поверите, в нашей семье та же самая история», — сиронизировал принц Филипп.
Принц Филипп умел управлять яхтой, реактивным самолетом и каретой каретой, писать картины, удачно охотиться (был метким стрелком) и играть в поло.
Бывший шеф-повар Дворца утверждал в интервью, что одним из любимых блюд герцога была русская кулебяка с лососем.
Герцог с трудом расставался с любимыми вещами. У него была пара брюк, которые он надевал десятилетиями (видимо, редко).
Во многих спорах герцог Эдинбургский вставал на сторону молодежи, не важно — членов своей семьи или в общем, когда речь шла о новом поколении. Он был новатором.
15 декабря 2016 года побил рекорд долголетия среди мужчин из монарших семей. До этого рекорд принадлежал Карлу Юхану Бернадоту (скончался в возрасте 95 лет 6 месяцев и 5 дней).
Однажды на светском приеме собеседник Герцога пожаловался, что в обществе все внимание достается его супруге. «Вы не поверите, в нашей семье та же самая история», — сиронизировал принц Филипп.
Герцог Эдинбургский скончался в 16-ю годовщину свадьбы своего старшего сына принца Чарльза и его второй супруги Камиллы.
Ранее британские СМИ писали, что герцог желает избежать пышных похорон, и не хочет, чтобы его облачали в военную форму.
В Великобритании объявили 8-дневный траур, похороны герцога Эдинбургского состоятся в субботу, 17 апреля 2021 года. Похороны не будут иметь стаус государственных, и свои коррективы внесет пандемия, из-за которой присутствовать на прощании может ограниченное количество людей.
Фото и видео: East News, Instagram королевской семьи и принцессы Евгении, youtube-канал British Pathé
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