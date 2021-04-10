Интересные и неожиданные факты о муже Елизаветы II принце Филиппе

По происхождению принц Филипп был праправнуком российского императора Николая I, а мать филиппа была троюродная сестра Николая II.

Всю Вторую Мировую войну прошел, служа в военно-морском флоте, встретив победу в звании старшего лейтенанта.

Елизавета и Филипп приходились приходятся друг другу четвероюродными братом и сестрой.

Ради женитьбы на любимой принц Филипп переделал фамилию на английский манер и перешел из греческого православия в англиканство. Также ради супруги он отказался от вредной привычки, бросив курить.

Филипп не был выгодной партией для Елизаветы — род жениха к тому времени обеднел.

Увидев новорожденного принца Чарльза, Филипп отметил: «Он похож на пудинг».

В королевской семье были уверены: упрямый нрав Чарльза, железную волю Анны, мужество Эндрю и творческие таланты Эдварда унаследованы от отца.

Дети Елизаветы и Филиппа носили фамилию матери.