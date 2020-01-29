«Какая же ты красотка!» Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева удивила подписчиков снимком в прозрачном пеньюаре

«Уууууухххх», «Ааааахххххх», «Огонь мой», «Что же ты делаешь?!», «О, да!», «Лучшая», «Хорошенькая», — пришли в восторг фолловеры Сысоевой.

Надежда, несмотря на то, что обладает желанной для многих внешностью, не скрывает своих недостатков. Так, она признавалась, что стесняется ходить без белья, есть в гостях и не любит свои большие зубы. Но поклонники Надежды Сысоевой уверены, что она все преувеличивает.

А как вы думаете: у Надежды идеальная внешность?