Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева откровенно рассказала о своих недостатках

Для многих поклонниц 34-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева является живым воплощением идеала — стройная, очаровательная, с выразительными чертами лица — эдакая куколка Барби. Однако, даже у идеальных людей бывают недостатки, о чем Надежда поведала на днях своим фолловерам. «Я Стесняюсь: Ходить без лифчика, Просить помощи, Своих больших зубов, Есть в гостях, Когда меня хвалят», — написала блондинка в Instagram.