«Сниму платье и надену пиджак любимого»: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева раскрыла секреты своего стиля

34-летнюю Надежду Сысоеву называют одной из самых стильных звезд российского телевидения. Как признается сама актриса, многие привычки она приобрела в процессе сотрудничества со звездным стилистом Линой Дембиковой, а базу «наработала» еще в школе моделей. На днях актриса Comedy Woman рассказала порталу WMJ.ru о секретах своего стиля.

Несмотря на любовь к заграничному шопингу (в Европе вещи часто стоят дешевле, чем в Москве, а коллекции отличаются от представленных в России), Надежда часто покупает вещи российских дизайнеров — Alexander Terekhov, Alena Akhmadullina и Alexander Arutyunov. «Категорически не согласна с утверждением: "Дорого значит модно". Вещи из масс-маркета я спокойно комбинирую с люксовыми брендами, и, между прочим, получается очень стильно», — уверена звезда.

Главный ее принцип выбора одежды — удобство плюс сексуальность. «Акцент предпочитаю делать на свою стройную фигуру и длинные ноги, а потому люблю декольте, прозрачные наряды и нежные цвета», — признается Сысоева.