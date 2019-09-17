Сысоева в платье-сетке, Нюша в пиджаке на голое тело и другие звезды на 15-летии журнала Glamour

Поздравить журнал Glamour и его сотрудников во главе с главным редактором Иляной Эрднеевой пришли Тина Канделаки, Настасья Самбурская, Юлианна Караулова, Нюша, Надежда Сысоева, Ирина Безрукова, Зара и многие другие звезды. Почти все гости оделись так, чтобы соответствовать дресс-коду вечеринки «коктейль с розовым акцентом».