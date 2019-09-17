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Сысоева в платье-сетке, Нюша в пиджаке на голое тело и другие звезды на 15-летии журнала Glamour

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Сысоева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В новом гастромаркете «Балчуг», открывшемся прямо у стен Кремля, состоялась вечеринка #Glamour15лет, устроенная в честь дня рождения известного глянцевого издания.

Поздравить журнал Glamour и его сотрудников во главе с главным редактором Иляной Эрднеевой пришли Тина Канделаки, Настасья Самбурская, Юлианна Караулова, Нюша, Надежда Сысоева, Ирина Безрукова, Зара и многие другие звезды. Почти все гости оделись так, чтобы соответствовать дресс-коду вечеринки «коктейль с розовым акцентом».

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Нюша появилась на мероприятии в объемном брючном костюме оттенка чайной розы, надев пиджак на голое тело. А Мария Погребняк с белокурыми локонами, в ярко-розовом костюме, туфлях и топе в стразах была похожа на ожившую куклу Барби.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Настасья Самбурская решила не соответствовать дресс-коду и надела на вечеринку красное платье-пальто, которое дополнила шляпкой в цвет и черными лодочками.

В ярко-красном наряде на вечеринке появилась и Наталья Бардо, продемонстрировавшая стройные ноги в эффектном коротком платье со страусиными перьями.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше знаменитостей на вечеринке #Glamour15лет — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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