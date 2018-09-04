Надежда Сысоева и Илья Бачурин больше не пара?

В последнее время 34-летняя актриса шоу Comedy woman Надежда Сысоева и 48-летний кинопродюсер Илья Бачурин, о романе которых стало известно летом 2016 года, ходят по мероприятиям врозь, не публикуют совместные фотографии. Светские сплетники уверены: пара распалась.

Поговаривают, что инициатором стал Илья. Бывший возлюбленный Равшаны Курковой (с ней он встречался около четырех лет) предпочитает не комментировать ситуацию. Надежда также резко обрывает все попытки журналистов поговорить с ней на эту тему.