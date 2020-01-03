«Какая дешевка»: Светлану Лободу раскритиковали за видеоклип без одежды на коне

«Люблю лошадей. Чересчур пошло... Зрителей нужно "брать" не этим...», «Бедная лошадь», «Песня беспонтовая вообще», «Что за пор…ха?», «Два притопа три прихлопа. Один рог и один мозг — и то конский. Так держать», «Фанера, вся силиконовая — какая дешевка», «Песни все одинаковые», — напали на певицу недоброжелатели.

Но нашлись и те, кому песня и клип понравились. Особых дифирамбов Светлана Лобода удостоилась в Instagram: «Певица на коне — очень сексуально», «Светлана Сергеевна, как всегда на высоте!», «Красотка», «Эстетично», — написали фолловеры.