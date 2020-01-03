«Какая дешевка»: Светлану Лободу раскритиковали за видеоклип без одежды на коне
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Фото: Instagram
Светлана Лобода на своем youtube-канале презентовала новое видео на песню «Мира мало». За сутки ролик набрал сотни негативных комментариев. В клипе Светлана поет на единороге и в некоторых кадрах появляется полностью обнаженной.
«Люблю лошадей. Чересчур пошло... Зрителей нужно "брать" не этим...», «Бедная лошадь», «Песня беспонтовая вообще», «Что за пор…ха?», «Два притопа три прихлопа. Один рог и один мозг — и то конский. Так держать», «Фанера, вся силиконовая — какая дешевка», «Песни все одинаковые», — напали на певицу недоброжелатели.
Но нашлись и те, кому песня и клип понравились. Особых дифирамбов Светлана Лобода удостоилась в Instagram: «Певица на коне — очень сексуально», «Светлана Сергеевна, как всегда на высоте!», «Красотка», «Эстетично», — написали фолловеры.
Поклонники часто восхищаются идеальной фигурой Лободы, но часто артистку и критикуют, и даже обвиняют в плагиате.
А вам нравится Светлана Лобода?
Фото: Instagram
Видео: LOBODA
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