Женщина и мужчина: Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера группы Rammstein

Напомним, артисты свой роман не комментируют. Тилль лишь однажды заявил, что отношения касаются лишь двоих, а Светлана отметила, что по контракту (какому именно, она не уточнила) не может рассказывать о романе с Линдеманном. «Но он офигенный!», — заявляла певица.

А вам понравился новый клип группы Lindemann с участием Светланы Лободы?