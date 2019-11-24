Женщина и мужчина: Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера группы Rammstein
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Фото: Instagram Светланы Лободы
Уже более двух лет светским сплетникам не дают покоя отношения Светланы Лободы и Тилля Линдеманна, солиста немецкой группы Rammstein. Эпатажному рокеру приписывают отцовство — якобы именно от него Светлана родила младшую дочь с «говорящим» именем Тильда. Но вряд ли сплетни скоро затихнут — несколько часов назад в Сети появился новый клип проекта Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена Lindemann – Frau & Mann (нем. Женщина и мужчина — прим.ред.), в котором Светлана исполнила главную роль. Темно-синий рабочий халат, косынка — даже в таком скромном наряде экс-солистке группы «ВИА Гра» удается восхищать зрителя.
Напомним, артисты свой роман не комментируют. Тилль лишь однажды заявил, что отношения касаются лишь двоих, а Светлана отметила, что по контракту (какому именно, она не уточнила) не может рассказывать о романе с Линдеманном. «Но он офигенный!», — заявляла певица.
А вам понравился новый клип группы Lindemann с участием Светланы Лободы?
Фото: Instagram
Видео: YouTube/Lindemann Official
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