«Идеал женской красоты»: 37-летняя Светлана Лобода восхитила поклонников роскошной фигурой

«Какая красивая фигура», «Ну вот жеж идеал женской красоты», «Ой, как-то жарко сразу стало», «Какая чувственная», «Идеальная», «Потрясающе выглядите», «Светик ты просто огонь», «Какая светлая сила Красоты))) Безумная сила», «Не хватает Джеймс Бонда рядом», «Нада худеть срочно нам до нового года мало осталось времени», «Света, выкладывайте почаще свои тренеровки. Мы вами вдохновляемся и вы нами движете», — обсуждают восхищенные подписчики.