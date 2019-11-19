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«Идеал женской красоты»: 37-летняя Светлана Лобода восхитила поклонников роскошной фигурой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы

Светлана Лобода получает комплименты под новой фотографией в своем блоге.

Светлана Лобода — одна из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Чуть больше назад певица стала мамой во второй раз, быстро вернулась к прежним формам, которые неустанно демонстрирует в своем блоге, чем вызывает восторг у поклонников.

«Какая красивая фигура», «Ну вот жеж идеал женской красоты», «Ой, как-то жарко сразу стало», «Какая чувственная», «Идеальная», «Потрясающе выглядите», «Светик ты просто огонь», «Какая светлая сила Красоты))) Безумная сила», «Не хватает Джеймс Бонда рядом», «Нада худеть срочно нам до нового года мало осталось времени», «Света, выкладывайте почаще свои тренеровки. Мы вами вдохновляемся и вы нами движете», — обсуждают восхищенные подписчики.

Фото и видео: instagram

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