«Младшая — улет»: Светлана Лобода показала, как танцуют ее дочери

«Мои дети ❤️ у них свои танцы», — написала звездная мама.

«Ева отжигает🔥🔥🔥», «Зайки🔥», «Тильда танцует... самый крутой танец», «Младшая — улет!!!!!», «Тиля кайф ахахахаха», «Тиля на своей волне», «Отлично ритм словила», «Вот они — лучшие танцы для клипа! Ждем на экранах», «Класс! Дети — это наше отражение», «Звезды», «Это вы к новому году готовитесь ?))))», «Чудо новогоднее!», «Море позитива», «Какие зайки! Милота! Будущие артистки», «Можно смотреть бесконечно», «Скорее бы Тильду увидеть», — обсуждают подписчики.

Лицо младшей дочери Светлана Лобода пока скрывает от глаз любопытной публики. Все поклонницы певицы уверены — ее отцом стал лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Напрямую это предположение Светлана Лобода не подтверждала.