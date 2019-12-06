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Шестой палец на ноге и обвинения в плагиате: Светлана Лобода подверглась нападкам критиков

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Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы

В Сети раскритиковали презентацию нового трека Светланы Лободы.

В эту пятницу, 6 декабря, Светлана Лобода презентовала свой новый трек. «До мурашек с первых нот», «Огонь огненный», «Офигенно», «Это идеальная песня», «После прослушивания этой песни, понимаю, что хочу как можно быстрее услышать новый альбом», — оценили новинку поклонники. Однако нашлось немало пользователей, которым трек «не зашел», фото- и видеоряд также подверглись жесткой критике.

Некоторые комментаторы сочли мелодию не уникальной: «Песня топ! Спустя сто прослушиваний поняла, что мотив напоминает Билли Айлиш — bad guy», «Мне кажется или новая песня - закос под Билли Айлиш??», «Созвучна с Billie Eilish», «Одинаковый с Billie Eilish — Bad guy, манера исполнения, мелодия», «Мотивчик прикольный, похож на песни из фильмов брат или сестры», «Первые аккорды напомнили Раммштайн», «Мне "Агата Кристи" напоминает», «Очень напомнило Агату Кристи».

На видео хейтеры увидели лишний палец, о чем не преминули сообщить в комментариях: «Че то многовато пальцев на ноге», «Шесть пальцев??», «Кто то перестарался», «Никого не смущает 6 пальцев на ноге?!?», «А почему 6 пальцев на ноге?», «Шесть пальцев-это круть конечно)))», «Один палец на ноге отгрызть хочет», «У тебя реально 6 пальцев на ноге??? Или фотошопчик???», «6 пальцев? Что ты такое?»

«Это не 6 пальцев, это так отсвечивает зона стопы. Вы что! Видно же», «Пальцев 5 смотрите внимательно, последнее это не палец, сами так ногу выверните и увидите», «Там четко видно что это стопа, просто такое строение ноги анатомическое», «Просто неудачно сфотографировали», «Это ступня», — защищают певицу поклонники.

А вы видите шестой палец?

Фото и видео: instagram

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