Как живет и выглядит 80-летняя Светлана Светличная: «Некому воды подать»

В последнее время новости о состоянии Светланы Светличной одна тревожнее другой. То близкая подруга 80-летней артистки сообщит, что звезда экрана страдает деменцией и сильно сдала, то сама актриса говорит, что решила завещать собственную шикарную квартиру соседям. Появились слухи, что знаменитость решила выйти замуж за молодого красавца. На днях журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ встретились с актрисой и показали, как она выглядит сейчас.

В эфире передачи Светличная призналась, что часто ей бывает одиноко и даже страшно: «Не дай Бог, что случится, некому стакан воды подать. Когда я вчера возвращалась домой и было очень морозно, я поняла, что замерзаю, а еще идти и идти с моей сумкой с продуктами, которые я покупала. И я поняла, что было бы не плохо, чтобы меня сопровождал какой-нибудь дружочек. Вот и все. Друг, а не любовник. Об этом я уже не мечтаю».