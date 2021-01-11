37-летний Николаев прокомментировал слухи о свадьбе с 80-летней Светличной: «Это мерзко»

Недавно в Сети появилась информация о том, что Светлана Светличная встречается с молодым актером Иваном Николаевым, которого она вдвое старше. «Для меня он — родственная душа. Он очень умный, интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин. Могу их даже чмокнуть! Что касается Вани, то он — моя главная защита. С годами ко мне пришла мудрость. И я стала понимать, что любая женщина, да еще в моем возрасте, нуждается в защите и опоре, которая позволяет в непростых моментах широко расправить плечи», — рассказала актриса в интервью изданию «Собеседник». После этого заговорили не только о романе артистов, но и даже об их свадьбе.