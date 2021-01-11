37-летний Николаев прокомментировал слухи о свадьбе с 80-летней Светличной: «Это мерзко»
Фото: Instagram Ивана Николаева
Недавно в Сети появилась информация о том, что Светлана Светличная встречается с молодым актером Иваном Николаевым, которого она вдвое старше. «Для меня он — родственная душа. Он очень умный, интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин. Могу их даже чмокнуть! Что касается Вани, то он — моя главная защита. С годами ко мне пришла мудрость. И я стала понимать, что любая женщина, да еще в моем возрасте, нуждается в защите и опоре, которая позволяет в непростых моментах широко расправить плечи», — рассказала актриса в интервью изданию «Собеседник». После этого заговорили не только о романе артистов, но и даже об их свадьбе.
«Я решил обратиться ко всем по поводу того, что мне друзья присылают омерзительную совершенно статью о том, что я состою в отношениях со Светланой Афанасьевной Светличной. Она является моей коллегой, с которой мы снимались в кино и с которой мы поддерживаем дружеские отношения. Она для меня старший боевой товарищ в нелегком актерском деле. Сравнивать меня с Прохором Шаляпиным и заявлять, что я жду какую-то квартиру и наследство, настолько гадко, мерзко и низко, что в это может поверить только сумасшедший человек», — высказался Николаев в своем видеообращении в Instagram.
Отметим, что сыгравший лучшего друга главного героя в сериале «Клуб» Иван Николаев продолжил сниматься в кино и сериалах, однако именно эта роль пока остается самой яркой в его карьере. Актер, которому не раз приписывали романы с известными красотками, к 37 годам официально свободен и предпочитает не отвечать на вопросы о личной жизни.
Фото: instagram, globallookpress
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