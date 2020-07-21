80-летняя Светлана Светличная получила травму головы и ног на съемках для ТВ

Звезда фильмов «Бриллиантовая рука», «Стряпуха», «Герой нашего времени» и многих других советских кинохитов — 80-летняя Светлана Светличная получила травмы, когда давала интервью для одного из телеканалов. О том, что она сейчас проходит лечение после несчастного случая, актриса подтвердила изданию «Собеседник».

«Несколько дней назад ко мне нежданно-негаданно нагрянули ребята с оборудованием для съемок и попросили дать интервью. Я ответила, что никого не ждала, но пожалела их: они сильно упрашивали и я понимала, что начальство с них спросит», — рассказала звезда советского экрана.

В квартиру к себе съемочную группу Светлана Светличная не впустила — разместились на лавочке. Вокруг установили софиты. И во время беседы на пожилую актрису упал массивный штатив: удар прошел касательно по голове, а всю тяжесть приняли ноги.

«Я так орала! Никогда такой боли не ощущала», — поделилась переживаниями артистка.

Сейчас Светлана Светличная лечится в столичной поликлинике, от госпитализации отказалась, не на кого было оставить кота. «Все относятся ко мне с вниманием, врачи заботятся, люди хотят сфотографироваться. Я рада, что приношу им радость», — отметила актриса.

После инцидента к пострадавшей прибыл представитель телеканала, подарил букет, торт и конверт с 15 тысячами рублей.

«Хожу на процедуры, голова от сотрясения проходит, но долго разговаривать пока тяжело», — сообщила о своем состоянии Светлана Светличная.