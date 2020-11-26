80-летняя Светлана Светличная попала в больницу с инсультом

Звезду советского кино Светлану Светличную доставили в столичную клинику, где у нее диагностировали инсульт. Актриса жаловалась на сильные головные боли, скорая увезла ее в больницу. 80-летняя артистка находится под наблюдением медиков, ее состояние оценивают как средней тяжести, сообщает телеграм-канал «112».

2020 год выдался непростым для заслуженной артистки. Она продолжала выяснять отношения с семьей старшего сына Алексея, с которым не общалась долгое время. Алексей Ивашов рассказывал, что прямого конфликта со знаменитой матерью не было, но и теплоты в отношениях тоже не осталось. «Она сосредоточена на себе, следит за своей внешностью. выходит в свет», — делился он. В то же время Светлана Светличная признавалась, что разрушенная связь с сыном — нелегкое испытание для нее.

А недавно она обвинила наследника и внучку Марию в попытках отравления ртутью. Актриса в эфире ток-шоу высказала подозрение, что таким образом родственники хотят избавиться от нее, чтобы заполучить ее квартиру в Ясенево. Мария Ивашова пришла в студию и опровергла все домыслы известной бабушки, разрушив все мифы, которая та себе создала.

Поклонники актрисы уверены, что ее здоровье подорвало хождение по многочисленным ток-шоу и обида на близких.

Ранее в текущем году Светличная получила травмы во время съемок интервью. Ей на ноги упал тяжелый осветительный прибор.