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Марина Хлебникова не смогла проводить любимого в последний путь из-за нервного срыва

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Хлебникова и Антон Логинов

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52-летняя Марина Хлебникова не появилась на поминках гражданского супруга Антона Логинова.

На днях бывший (и, как оказалось, одновременно нынешний) гражданский муж певицы Марины Хлебниковой Антон Логинов ушел из жизни. Для звезды, обнаружившей его тело в своей московской квартире, происшествие стало настоящей трагедией — она попала в больницу и в итоге не смогла проститься с супругом.

«Она очень плоха. У нее были свои болезни, а сейчас, на почве смерти мужа, видимо, случились осложнения. Ей невероятно тяжело. Это была очень дружная чета», — заявила подруга Хлебниковой, которая сейчас отвечает на ее звонки и находится рядом, в телефонной беседе с корреспондентами передачи «Ты не поверишь!» телеканала НТВ.

Даже когда Марина вышла замуж во второй раз, за бизнесмена Михаила Майданича, и родила от него дочь Доминику, ее первый супруг-музыкант всегда был рядом. А год назад, как сообщили друзья певицы, Хлебникова вновь сошлась с Антоном Логиновым.

«Это был безумно влюбленный всю жизнь и невероятно преданный человек. Это был паж. Это был секретарь, помощник, бас-гитарист, саунд-продюсер. Ну и просто по дому, по хозяйству, по всему. Марина позволяла себя любить. Ей было удобно с ним, но удобно в хорошем смысле. Она, конечно, этим пользовалась, не злобно пользовалась», — добавил бывший директор певицы Алексей Савельев.

Фото: Facebook, Vk.com

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