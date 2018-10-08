Марина Хлебникова не смогла проводить любимого в последний путь из-за нервного срыва

На днях бывший (и, как оказалось, одновременно нынешний) гражданский муж певицы Марины Хлебниковой Антон Логинов ушел из жизни. Для звезды, обнаружившей его тело в своей московской квартире, происшествие стало настоящей трагедией — она попала в больницу и в итоге не смогла проститься с супругом.
«Она очень плоха. У нее были свои болезни, а сейчас, на почве смерти мужа, видимо, случились осложнения. Ей невероятно тяжело. Это была очень дружная чета», — заявила подруга Хлебниковой, которая сейчас отвечает на ее звонки и находится рядом, в телефонной беседе с корреспондентами передачи «Ты не поверишь!» телеканала НТВ.
Даже когда Марина вышла замуж во второй раз, за бизнесмена Михаила Майданича, и родила от него дочь Доминику, ее первый супруг-музыкант всегда был рядом. А год назад, как сообщили друзья певицы, Хлебникова вновь сошлась с Антоном Логиновым.
«Это был безумно влюбленный всю жизнь и невероятно преданный человек. Это был паж. Это был секретарь, помощник, бас-гитарист, саунд-продюсер. Ну и просто по дому, по хозяйству, по всему. Марина позволяла себя любить. Ей было удобно с ним, но удобно в хорошем смысле. Она, конечно, этим пользовалась, не злобно пользовалась», — добавил бывший директор певицы Алексей Савельев.
Фото: Facebook, Vk.com