Марина Хлебникова не смогла проводить любимого в последний путь из-за нервного срыва

На днях бывший (и, как оказалось, одновременно нынешний) гражданский муж певицы Марины Хлебниковой Антон Логинов ушел из жизни. Для звезды, обнаружившей его тело в своей московской квартире, происшествие стало настоящей трагедией — она попала в больницу и в итоге не смогла проститься с супругом.

«Она очень плоха. У нее были свои болезни, а сейчас, на почве смерти мужа, видимо, случились осложнения. Ей невероятно тяжело. Это была очень дружная чета», — заявила подруга Хлебниковой, которая сейчас отвечает на ее звонки и находится рядом, в телефонной беседе с корреспондентами передачи «Ты не поверишь!» телеканала НТВ.