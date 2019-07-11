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Аборт, тяжелая болезнь, смерть мужа: Марина Хлебникова рассказала об испытаниях, которые подорвали ее здоровье и чуть не отняли жизнь

53-летняя Марина Хлебникова окончательно опровергла слухи об алкоголизме.

Последние несколько недель имя Марины Хлебниковой не сходит со страниц Интернет-СМИ, журналов и газет. После скандального заявления Шуры в эфире шоу Насти Ивлеевой певица вынуждена оправдываться: она не страдает от алкоголизма. В откровенном интервью «Каравану историй» Марина вспомнила все, что связано с ее бывшим мужем, чей уход из жизни надолго выбил ее из колеи.

Антон Логинов был рядом с возлюбленной на протяжении всей ее сознательной жизни. Своих детей у пары не было, хотя, как оказалось, шанс стать родителями у них был — много лет назад, когда начиналась карьера певицы: «В дипломный год я могла бы в первый раз стать мамой. Мы с Антоном обсудили ситуацию. Понимали, что если оставим ребенка, я не смогу защитить диплом. И приняли, как сейчас понимаю, жутко неправильное решение: я выбрала учебу и сцену», — вспоминает она.

Логинов жил по принципу «если любимая счастлива с другим, пусть так и будет». Он находился рядом, когда певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданича и родила ему дочь, когда она семь лет была в отношениях с бизнесменом Сергеем. Именно Антон поддерживал Марину во время ее болезни, из-за которой та перестала выступать.

«Она свалилась как снег на голову, сбила с ног. Подробностей не ждите — ненавижу, когда жалеют. Читаю небылицы о себе в Интернете — то якобы Хлебникова пьет безбожно, то будто бы сделала неудачную пластику, — и становится до колик смешно. Когда совсем хреново, надо смеяться — говорят, это помогает. Профессиональный челюстно-лицевой хирург в один миг мог бы определить по моему лицу, что хирургия — не пластическая, а по травме. Ошибка стоматолога... А мой лечащий врач мог бы рассказать, сколько операций я перенесла и сколько на мне швов. Из-за своей болячки перестала выступать, были только дом и бесконечные больницы. Казалось, жизнь закончена. Все меньше оставалось друзей, я не хотела никого видеть, люди это чувствовали и исчезали один за другим. У всех своя жизнь и проблемы», — пояснила звезда.

Рядом был, как всегда, Антон: «Наступил день, когда я не смогла передвигаться даже по квартире. Тоха в прямом смысле слова носил меня на руках — на кухню, в туалет. Варил бульоны и кормил с ложечки, возил по врачам. Шажочек за шажочком вместе выкарабкались, на это ушло пять лет».

Ударом для певицы стала смерть Антона, на тот момент они снова жили вместе, и она нашла его бездыханное тело в своей квартире: «Первый инсульт я углядела, стали лечиться, и вроде бы удачно. Но потом были второй и третий, их я не заметила и виню себя до сих пор. Антона не стало. Не хочу вдаваться в подробности его внезапного ухода, это было его собственным решением. Скорее всего, испугался оказаться беспомощным и стать мне обузой. Но точного ответа, зачем он это сделал, нет и не будет».

«Выкарабкивалась тяжело. Попала в больницу, врачи вытаскивали. Если б месяц не кололи витамины, вряд ли выскочила бы. Ничего не ела и стремительно теряла вес. Стояла десять дней в палате и смотрела в окно», — вспоминает артистка.

Сейчас она приходит в себя и вновь планирует вернуться к любимой работе.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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