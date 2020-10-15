Марина Хлебникова впервые прокомментировала свое долгое отсутствие в обществе: «Не лежу ни в какой клинике»

«Мы с друзьями целую неделю смеемся над тем, как журналисты и разного рода блогеры (которые известны только тем, что известны) пытаются (зачем-то) уличить меня в том чего нет, ради просмотров <...>. Так же меня веселят телеканалы, которые оборвали трубку моей пресс-службе с просьбой дать комментарии по этому вопросу. Такая история повторяется раз в полгода, и каждый раз нам смешно.

Итог моей речи таков; друзья мои, дорогие мои, я призываю вас думать своей головой, а не читать черные истории. Вся самая актуальная информация обо мне тут, в Instagram, или в моих официальных страницах в других социальных сетях, и свежее вы ничего нигде не найдете, только слухи и сплетни людей, которые хотят получить дешевую рекламу для личных целей.

Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главной задачей — живет свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (не любовниками, друзьями), и, конечно, занимается любимой работой — пишет и записывает новые песни, которых скоро будет очень много!», — расставила Марина Хлебникова все точки над «i».

Также исполнительница хита «Чашка кофею» рассказала, что к ней в дом пытались проникнуть журналисты федерального канала, чтобы незаконно получить сведения о ней.