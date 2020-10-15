Марина Хлебникова впервые прокомментировала свое долгое отсутствие в обществе: «Не лежу ни в какой клинике»
Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/
Пик карьеры Марины Хлебниковой пришелся на 90-е годы. Но и сейчас артистка не сидит без дела: пишет и записывает новые песни, просто на публике появляется уже не так часто, как раньше. За время ее длительного отсутствия вокруг ее персоны возникло немало слухов. Марина решила раз и навсегда развеять их.
«Я никогда не обманывала своих слушателей. И сейчас делать этого не собираюсь делать. На протяжении долгого периода (2-3 года) я отмалчивалась, но сейчас скажу всего лишь один раз, но так чтобы на всю страну; друзья, я никуда не пропала, не лежу ни в какой клинике, не пью (уже очень давно) и ничего близко похожего!», — написала звезда 1990-х на своей странице в Instagram.
«Мы с друзьями целую неделю смеемся над тем, как журналисты и разного рода блогеры (которые известны только тем, что известны) пытаются (зачем-то) уличить меня в том чего нет, ради просмотров <...>. Так же меня веселят телеканалы, которые оборвали трубку моей пресс-службе с просьбой дать комментарии по этому вопросу. Такая история повторяется раз в полгода, и каждый раз нам смешно.
Итог моей речи таков; друзья мои, дорогие мои, я призываю вас думать своей головой, а не читать черные истории. Вся самая актуальная информация обо мне тут, в Instagram, или в моих официальных страницах в других социальных сетях, и свежее вы ничего нигде не найдете, только слухи и сплетни людей, которые хотят получить дешевую рекламу для личных целей.
Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главной задачей — живет свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (не любовниками, друзьями), и, конечно, занимается любимой работой — пишет и записывает новые песни, которых скоро будет очень много!», — расставила Марина Хлебникова все точки над «i».
Также исполнительница хита «Чашка кофею» рассказала, что к ней в дом пытались проникнуть журналисты федерального канала, чтобы незаконно получить сведения о ней.
Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/
В 2019 году Марина рассказывала об испытаниях, которые едва не отобрали у нее здоровье, комментировала свою худобу, и делилась переживаниями о потере любимого мужчины.
Фото: Instagram Марины Хлебниковой
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