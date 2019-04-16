«Лишь бы душа была молодой»: поклонников поразил вид постаревшей Марины Хлебниковой

Популярность Марины Хлебниковой пришлась на начало 1990-х годов, а мегазвездой ее сделал хит «Чашка кофею». Марина блистала во всех сборных концертах, а песня занимала первые строчки хит-парадов. Она выпустила несколько студийных альбомов. Вторая волна популярности пришла к ней после выхода диска «Солнышко мое, вставай» в 2001 году.
Последний ее диск вышел 13 лет назад. С тех пор ее востребованность пошла на спад: Марина перестала принимать участие в крупных концертах, внимание прессы к ее персоне тоже немного поутихло. Однако гастроли певица, радиоведущая и поэтесса не прекращала, стала лишь реже мелькать в СМИ и по телевидению.
На днях Марина побывала на концерте своего давнего друга – пародиста Александра Пескова, с которым сделали совместное фото. Поклонники, увидев снимок в интернете, не узнали на нем певицу. Многие не смогли скрыть удивления, а многие напротив поддержали любимую певицу.
«И вам 52??», «Да, старость никого не щадит. Но унынию поддаваться не надо. Пусть шкурка сморщилась, лишь бы душа была молодой!!!», «Узнала, что Марине 53года, удивлена.......», «Марина видно что хороший человек и очень талантливый,жаль ее мало на экранах сейчас», «Марише только глазки поправить и снова свежа» - написал они в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Марина Хлебникова на критику внимания не обращает, но отмечает, что из-за плотного рабочего графика у нее нет времени сидеть в ресторанах и выпивать, в чем ее подозревают некоторые поклонники.
Сильный стресс у Марины вызвало самоубийство первого мужа Антона Логинова, это не могло не отразиться на ее внешности. Но благодаря поддержке близких она пришла в себя. Именно Логинов помогал ей сформироваться как артистке. Их брак закончился в 1999 году, когда Хлебникова ушла к бизнесмену Михаилу Майданичу.
«У меня все хорошо, если можно так сказать. Я дома, прихожу в себя, стараюсь держаться. Близкие рядом. Думаю, скоро снова вернусь к работе», — рассказала Марина в октябре 2018 года, когда не стало ее бывшего мужа.
Артистка продолжает работать и сейчас – дает концерты и записывает песни, а ее личная жизнь находится под покровом тайны.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Natalia Shakhanova, Gennadii Usoev/ Global look press
Видео: Instagram