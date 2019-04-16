logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Лишь бы душа была молодой»: поклонников поразил вид постаревшей Марины Хлебниковой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Марина Хлебникова и Александр Песков за кулисами

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Они не узнали свою любимицу на новых фотографиях.

Популярность Марины Хлебниковой пришлась на начало 1990-х годов, а мегазвездой ее сделал хит «Чашка кофею». Марина блистала во всех сборных концертах, а песня занимала первые строчки хит-парадов. Она выпустила несколько студийных альбомов. Вторая волна популярности пришла к ней после выхода диска «Солнышко мое, вставай» в 2001 году.

Последний ее диск вышел 13 лет назад. С тех пор ее востребованность пошла на спад: Марина перестала принимать участие в крупных концертах, внимание прессы к ее персоне тоже немного поутихло. Однако гастроли певица, радиоведущая и поэтесса не прекращала, стала лишь реже мелькать в СМИ и по телевидению.

На днях Марина побывала на концерте своего давнего друга – пародиста Александра Пескова, с которым сделали совместное фото. Поклонники, увидев снимок в интернете, не узнали на нем певицу. Многие не смогли скрыть удивления, а многие напротив поддержали любимую певицу.

«И вам 52??», «Да, старость никого не щадит. Но унынию поддаваться не надо. Пусть шкурка сморщилась, лишь бы душа была молодой!!!», «Узнала, что Марине 53года, удивлена.......», «Марина видно что хороший человек и очень талантливый,жаль ее мало на экранах сейчас», «Марише только глазки поправить и снова свежа» - написал они в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Марина Хлебникова на критику внимания не обращает, но отмечает, что из-за плотного рабочего графика у нее нет времени сидеть в ресторанах и выпивать, в чем ее подозревают некоторые поклонники.

Сильный стресс у Марины вызвало самоубийство первого мужа Антона Логинова, это не могло не отразиться на ее внешности. Но благодаря поддержке близких она пришла в себя. Именно Логинов помогал ей сформироваться как артистке. Их брак закончился в 1999 году, когда Хлебникова ушла к бизнесмену Михаилу Майданичу.

«У меня все хорошо, если можно так сказать. Я дома, прихожу в себя, стараюсь держаться. Близкие рядом. Думаю, скоро снова вернусь к работе», — рассказала Марина в октябре 2018 года, когда не стало ее бывшего мужа.

Артистка продолжает работать и сейчас – дает концерты и записывает песни, а ее личная жизнь находится под покровом тайны.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Natalia Shakhanova, Gennadii Usoev/ Global look press

Видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Ярко-красные губы и прозрачное черное платье: Ксения Собчак появилась на модном показе в роковом образе
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой