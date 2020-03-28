Красавица-дочь Ларисы Гузеевой отмечает 20-летие: «Доча как мама, так же прекрасна»
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Фото: Instagram Ларисы Гузеевой
Лариса Гузеева поделилась в Instagram свежими снимками своей дочери Ольги, которой в субботу, 28 марта, исполнилось 20 лет. «Летай, моя девочка! Я рядом», — подписала кадры телеведущая, добавив эмодзи-сердечко, торт и тюльпаны.
«Лёлю с юбилеем😘», — пишет Алика Смехова.
«Вау!!!! ❤️👌🏻👍🏻😊❤️ Птица», — восхищается Наталья Ионова.
«Нашим птенцам всегда положим в клювик 🌞», — прокомментировала Эвелина Бледанс.
«Я думала Гузеева так прыгнула высоко на первом фото)очень похожа», «Сходство налицо», «Доча, как мама, такая же прекрасная», «Ох, Красотка!!! На маму похожа!!!», «Красоточка какая.👍👍 с такой мамулькой😀», «Чудесная позитивная девушка», «Ух ты, какие ножки», «У вас прекрасная дочь!», «Поздравляем с днем рождения дочки Вас, с такой мамой ничего не страшно», «Ай, молодца👍,так держать!!!» — пишут фолловеры Ларисы Гузеевой.
Напомним, у актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой двое детей — сын Георгий от брака с Кахой Толордава и дочь Ольга от брака с Игорем Бухаровым.
Больше о Ларисе Гузеевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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