Лариса Гузеева поздравила взрослого сына с днем рождения: «У меня сегодня сын родился!»

«Поздравляю, дорогая!!! Как быстро пронеслось время!!! С двойным вас праздником», «С днём рождения сына, дорогая! Пусть будет счастье и любовь в его семье», «Дай Бог ему здоровья!!! Он настоящий мужчина,твоя сильная и самая надежная крепость!!!», «Какая прелесть! В такой день! Светлой Пасхи и с Днём Рождения!!!», «С вашим днём! Вы замечательная Мамочка 🙏», « Два праздника в один день. Здорово!», «Самый лучший из мужчин..... Это сын!!! Поздравляю с днем рождения», «С днём рождения сыночка Вашего! И со светлым праздником Пасхи!» — поздравляют коллеги и поклонники Ларисы.

Напомним, Лариса Гузеева родила сына от Кахи Толордава. В 2000 году у телеведущей и ее нынешнего супруга Игоря Бухарова родилась дочь Ольга.