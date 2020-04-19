Лариса Гузеева поздравила взрослого сына с днем рождения: «У меня сегодня сын родился!»
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Фото: Instagram Ларисы Гузеевой
В это воскресенье, 19 апреля, Лариса Гузеева отмечает сразу два праздника — Светлое Христово Воскресение и день рождения сына. В своем блоге актриса и телеведущая поделилась архивным кадром с Георгием: «У меня сегодня СЫН родился! Слава Богу за всё!🙏 Мой прекрасный, самый лучший на Свете СЫН, мечтай, летай, твори, люби, будь здоров, весел, счастлив и удачлив! ❤️💋🍾🎂💋🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹! Я рядом💋».
«Поздравляю, дорогая!!! Как быстро пронеслось время!!! С двойным вас праздником», «С днём рождения сына, дорогая! Пусть будет счастье и любовь в его семье», «Дай Бог ему здоровья!!! Он настоящий мужчина,твоя сильная и самая надежная крепость!!!», «Какая прелесть! В такой день! Светлой Пасхи и с Днём Рождения!!!», «С вашим днём! Вы замечательная Мамочка 🙏», « Два праздника в один день. Здорово!», «Самый лучший из мужчин..... Это сын!!! Поздравляю с днем рождения», «С днём рождения сыночка Вашего! И со светлым праздником Пасхи!» — поздравляют коллеги и поклонники Ларисы.
Напомним, Лариса Гузеева родила сына от Кахи Толордава. В 2000 году у телеведущей и ее нынешнего супруга Игоря Бухарова родилась дочь Ольга.
Больше о Ларисе Гузеевой и ее семье вы прочтете здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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