Лариса Гузеева улетела в Европу с мужем на фоне слухов об их разводе

Лариса Гузеева улетела на отдых в Европу с мужем Игорем Бухаровым и дочерью Ольгой, сообщает «СтарХит». Телеведущая и ресторатор женаты 20 лет. За это время не раз возникали слухи, что они находятся на грани развода. Иногда Лариса Гузеева сама подогревала домыслы намеками в эфире программы «Давай поженимся».

В интервью Лариса признавалась, что в супружеской жизни бывает разные моменты. «Мы с Игорем пережили очень непростую зиму. Все, что я говорила ранее о нашем расставании, — правда. Но мы вместе уже много лет, всякое бывает. Наши мозги включились, мы решили не смешить страну. То, что произошло с нами, пережить можно, и мы пережили», - рассказывала актриса и телеведущая.