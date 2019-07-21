Платиновый блонд и модная стрижка: Лариса Гузеева продемонстрировала новую прическу

Несколько месяцев назад Лариса Гузеева сменила имидж, став блондинкой. Преображение телеведущей проводилось в несколько этапов, и теперь она может похвастаться платиновым оттенком волос. «Охранник в Отеле фотографировал... Велел встать повыразительнее. Я послушно встала», — кокетничает Гузеева под новым фото в своем Instagram.
«Ну красавица! И как блондинка, и как брюнетка, хороша-- нет слов!!!», «Не, ну что говорить, красавишна!!! Красоту ничем не испортишь)))», «Цвет волос замечательный! Вы, впрочем, всегда красивы», «Офигеть! Круто! Похудела! Блондинка! Шикарно!», «Шикарная женщина», «Лариса,как вам идет черный😍👍такая величественная 😉👍👍👍и сразу светлый цвет волос заиграл», — обсуждают снимок поклонники телеведущей.
Стоит отметить, что среди подписчиков Ларисы Гузеевой много хейтеров, на чьи выпады телеведущая отреагировала с жестким заявлением. «Дорогие подписчики, спасибо за внимание к моей скромной персоне! Мне комфортно в моём теле, в моём возрасте и с новым цветом волос. Будьте счастливы и любимы…», — резко ответила хейтерам под одной из недавних публикаций Лариса , — «Вас корёжит, что я без морщин, без седины и с белыми зубами? Ну так и вы следите за собой».
Больше о Ларисе Гузеевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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