Платиновый блонд и модная стрижка: Лариса Гузеева продемонстрировала новую прическу

Стоит отметить, что среди подписчиков Ларисы Гузеевой много хейтеров, на чьи выпады телеведущая отреагировала с жестким заявлением. «Дорогие подписчики, спасибо за внимание к моей скромной персоне! Мне комфортно в моём теле, в моём возрасте и с новым цветом волос. Будьте счастливы и любимы…», — резко ответила хейтерам под одной из недавних публикаций Лариса , — «Вас корёжит, что я без морщин, без седины и с белыми зубами? Ну так и вы следите за собой».