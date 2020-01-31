«Как трогательно»: Владимир Кузьмин показал нежные фото венчания с молодой женой
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Фото: Instagram
Несколько дней назад стало известно, что 64-летний Владимир Кузьмин обвенчался со своей бывшей молодой женой Екатериной.
Тогда Екатерина Трофимова рассказала, что они планируют с Владимиром пожениться во второй раз, но с точной датой пока не определились. «Но мы уже повенчались, клятвы друг другу дали», — рассказала она.
И Владимир Кузьмин поделился с поклонниками, которые очень рады за него, красивыми и нежными фотографиями с таинства венчания. «Не тайно и не вчера», — с юмором подписал он снимки.
«Вау! Красавцы! Очень рада за вас, дорогие Володя и Катюша! Абсолютного вам счастья!», — поздравила супругов Катя Лель.
«Молодцы. Я чувствовал, что вы будете вместе», «Поздравляю! Вы лучшие!», «Я думала, вы давно уже венчаны», «И когда только успеваете все? Новые песни писать, на гастроли ездить, еще и венчание», «Как трогательно… От всей души вас поздравляю с этим событием! Счастья вам, любви, гармонии и благополучия!», — поздравили пару поклонники.
Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова в первом браке прожили 17 лет. После развода Владимир Кузьмин пытался строить отношения с молодой любовницей Светланой, но в итоге вернулся к бывшей жене.
Фото и видео: Instagram
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