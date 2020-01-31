«Как трогательно»: Владимир Кузьмин показал нежные фото венчания с молодой женой

Несколько дней назад стало известно, что 64-летний Владимир Кузьмин обвенчался со своей бывшей молодой женой Екатериной.

Тогда Екатерина Трофимова рассказала, что они планируют с Владимиром пожениться во второй раз, но с точной датой пока не определились. «Но мы уже повенчались, клятвы друг другу дали», — рассказала она.

И Владимир Кузьмин поделился с поклонниками, которые очень рады за него, красивыми и нежными фотографиями с таинства венчания. «Не тайно и не вчера», — с юмором подписал он снимки.