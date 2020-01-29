64-летний Владимир Кузьмин тайно обвенчался с молодой женой

Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова уже были женаты 17 лет. Но после артист ушел от супруги к молодой любовнице Светлане. Пробыв с новой избранницей чуть больше года, Кузьмин стал мучиться от терзаний: остаться с ней или вернуться вновь к Екатерине. Экс-супруга все время разлуки не переставала общаться дочерями Кузьмина и даже ходила на его концерты.

И в конце 2019 года Владимир Кузьмин сделал окончательный выбор и вернулся к Екатерине Трофимовой. Во время одного из популярных ток-шоу родственники артиста дали понять, что он вновь готов жениться на бывшей супруге.

Но Екатерина раскрыла некоторые секреты о дальнейших семейных планах. «Мы планируем пожениться, дату пока не выбрали, но точно в этом году, — рассказала Трофимова «СтарХиту». —Но мы с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы друг другу дали».