64-летний Владимир Кузьмин тайно обвенчался с молодой женой
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Фото: Instagram
Владимир Кузьмин тайно обвенчался со своей молодой женой Екатериной. 64-летний музыкант уже второй раз пытается связать свою судьбу с любимой женщиной, которая младше него на 27 лет.
Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова уже были женаты 17 лет. Но после артист ушел от супруги к молодой любовнице Светлане. Пробыв с новой избранницей чуть больше года, Кузьмин стал мучиться от терзаний: остаться с ней или вернуться вновь к Екатерине. Экс-супруга все время разлуки не переставала общаться дочерями Кузьмина и даже ходила на его концерты.
И в конце 2019 года Владимир Кузьмин сделал окончательный выбор и вернулся к Екатерине Трофимовой. Во время одного из популярных ток-шоу родственники артиста дали понять, что он вновь готов жениться на бывшей супруге.
Но Екатерина раскрыла некоторые секреты о дальнейших семейных планах. «Мы планируем пожениться, дату пока не выбрали, но точно в этом году, — рассказала Трофимова «СтарХиту». —Но мы с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы друг другу дали».
Супруги до сих пор не признаются, почему решили развестись в 2018 году. Екатерина говорит, что причиной стала не разлучница, а кризис отношений. Об этом же рассказывала и дочь Владимира Кузьмина Соня. «Папа и Катя несколько раз переживали непростые периоды, и не Света стала причиной их развода», — говорила наследница музыканта.
Брат Кузьмина Александр с юмором реагирует на события в личной жизни Владимира. «Он близнец, в нем соединены два человека. Не думаю, что она ушел от Светланы окончательно. Еще может и вернуться», — говорит он.
Фото и видео: Instagram
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