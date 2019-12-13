«Великолепно выглядит!» 64-летний Владимир Кузьмин преобразился после возвращения к молодой жене

Месяц назад 64-летний Владимир Кузьмин объявил, что вновь вернулся к жене Екатерине, с которой прожил в браке 17 лет. «Как-то так», — написал музыкант рядом с фотографией с любимой женщиной. После стало известно, что влюбленные готовятся вновь узаконить свои отношения.

Поклонники рок-музыканта заметили, что после того, как Кузьмин возобновил отношения с Екатериной, он похорошел и воспарил духом. Подтверждением тому стало видео, которое опубликовала на своей странице Катя Лель. В ролике воодушевленный Владимир о чем-то увлеченно рассказывает, а рядом находится его бывшая и будущая жена Катя.