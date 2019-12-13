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«Великолепно выглядит!» 64-летний Владимир Кузьмин преобразился после возвращения к молодой жене

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова

Фото: Instagram

Певец признался, что у него появились новые силы творить.

Месяц назад 64-летний Владимир Кузьмин объявил, что вновь вернулся к жене Екатерине, с которой прожил в браке 17 лет. «Как-то так», — написал музыкант рядом с фотографией с любимой женщиной. После стало известно, что влюбленные готовятся вновь узаконить свои отношения.

Поклонники рок-музыканта заметили, что после того, как Кузьмин возобновил отношения с Екатериной, он похорошел и воспарил духом. Подтверждением тому стало видео, которое опубликовала на своей странице Катя Лель. В ролике воодушевленный Владимир о чем-то увлеченно рассказывает, а рядом находится его бывшая и будущая жена Катя.

«Кузьмин великолепно выглядит», — написали в комментариях.

Сам музыкант признался, что у него появились новые силы писать музыку. «Небеса заслали меня идеями, с кайфом работаю над абсолютно новым материалом, который должен стать в будущем культовым для меломанов и просто миллионов хороших людей. Это не просто развлекательный рок, а нечто больше и полезное для людей», — рассказал Владимир Кузьмин в Instagram.

Екатерина Трофимова была третьей официальной женой Владимира Кузьмина. Музыкант женился на девушке в 2001 году, когда ей было всего 19 лет. СМИ сообщали, что после развода с Трофимовой Кузьмин тайно женился на своей молодой любовнице Светлане, которую считали причиной развала его предыдущей семьи. Но их брак длился недолго.

Фото и видео: Instagram, кадр программы «Звезды сошлись»

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