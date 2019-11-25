64-летний Владимир Кузьмин женится на экс-супруге: «Воссоединение было неизбежно»
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Фото: Alexander Keltik/ Global Look press
В 2001 году Владимир Кузьмин женился на студентке Екатерине Трофимовой, которая была моложе него на 27 лет. Счастливый брак длился до 2018-го, пока музыкант не встретил новую любовь. Ради новой блондинки Светланы Карпухиной, с которой он даже появлялся на ток-шоу, Кузьмин ушел от жены, официально разведясь с ней.
Но страсть утихла, и союз Кузьмина с новой пассией быстро распался. И Владимир Кузьмин вернулся к Екатерина, которая дала ему второй шанс. Сейчас пара готовится к свадьбе, об этом в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала дочь музыканта София Кузьмина и его брат Александр.
София отметила, что рада за папу, и вторая его свадьба с Екатериной Гордеевой не будет публичной. «Их воссоединение было неизбежно, все к тому шло. Папа мне даже признавался, что в душе не разводился с Катей», — признавалась участница «Фабрики звезд».
Кстати, долгое время Владимир не мог решить, с кем же ему остаться, и обратился за советом к брату Александру. Тот советовал слушать свое сердце. «Но не думаю, что он расстался со Светланой. Владимир — близнец. В нем живут два человека, и один из них был с Катей, другой — со Светланой», — с юмором отмечает брат музыканта.
После развода Екатерина Трофимова продолжала общаться с детьми бывшего мужа и ходила на его концерты.
Фото: Instagram, Alexander Keltik/ Global look press, кадры программы «Звезды сошлись»
Видео: Instagram, НТВ
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