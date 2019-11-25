64-летний Владимир Кузьмин женится на экс-супруге: «Воссоединение было неизбежно»

Кстати, долгое время Владимир не мог решить, с кем же ему остаться, и обратился за советом к брату Александру. Тот советовал слушать свое сердце. «Но не думаю, что он расстался со Светланой. Владимир — близнец. В нем живут два человека, и один из них был с Катей, другой — со Светланой», — с юмором отмечает брат музыканта.

После развода Екатерина Трофимова продолжала общаться с детьми бывшего мужа и ходила на его концерты.