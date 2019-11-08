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«Как-то так»: 64-летний Владимир Кузьмин вернулся к 37-летней бывшей супруге

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Владимир Кузьмин

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Рок-музыкант бросил молодую возлюбленную ради бывшей жены.

В 2018 году стало известно, что популярный рок-музыкант Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина Трофимова приняли решение развестись спустя семнадцать лет брака.

Практически сразу после развода певца увидели в компании новой возлюбленной, которая, как выяснилось, моложе его на 37 лет. Брат артиста рассказывал, что в начале 2019 года пара тайно узаконила свои отношения, но, по-видимому, этому браку не суждено было продлиться долго.

На днях в блоге Владимира Кузьмина появилось фото с Екатериной Трофимовой. «Как то так 😎😍», — подписал снимок музыкант, добавив красноречивые хештеги #VladimirKuzmin #ВладимирКузьмин #КатяКузьмина #Kuzmin.

Многочисленные подписчики высказали в комментариях надежду, что 64-летний Владимир и его 37-летняя бывшая жена снова сошлись. «Комсомольская правда» связалась с Екатериной Трофимовой и выяснила, что пара решила дать своим отношениям новый шанс. «Мы все это время поддерживали очень дружеские, близкие отношения, с теплом друг к другу относились. И просто в какой-то момент поняли, что не можем друг без друга. Решили быть вместе опять», — заявила Трофимова.

Напомним, брак с Екатериной Трофимовой стал для Владимира Кузьмина третьим. Первой супругой рокера была поэтесса Татьяна Артемьева, подарившая ему троих детей. Второй раз под венец Кузьмин пошел с американской фотомоделью Келли Керзон. Артист состоял в отношениях с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, а также с актрисой Верой Сотниковой. Кроме детей от первой супруги, у Владимира есть две внебрачные дочери и приемный сын.

Больше об отношениях Владимира Кузьмина вы можете прочитать здесь.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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