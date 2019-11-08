«Как-то так»: 64-летний Владимир Кузьмин вернулся к 37-летней бывшей супруге

Практически сразу после развода певца увидели в компании новой возлюбленной, которая, как выяснилось, моложе его на 37 лет. Брат артиста рассказывал, что в начале 2019 года пара тайно узаконила свои отношения, но, по-видимому, этому браку не суждено было продлиться долго.

На днях в блоге Владимира Кузьмина появилось фото с Екатериной Трофимовой. «Как то так 😎😍», — подписал снимок музыкант, добавив красноречивые хештеги #VladimirKuzmin #ВладимирКузьмин #КатяКузьмина #Kuzmin.