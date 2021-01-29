Исполнительница роли Юлии Началовой рассказала об эмоциях на съемках: «Было не по себе»
Фото: www.instagram.com/marinaorlovaofficial/
Актриса Марина Орлова исполнила роль Юлии Началовой в биографической телевизионном фильме о певице. Три вечера накануне 40-летия Юлии, которое она могла бы отметить 31 января, родные и близкие рассказывали о переломных моментах в ее жизни и о ее последних днях перед смертью. Сцены из реальной жизни Началовой перемежались с постановочными кадрами.
Марина Орлова рассказала, что ей запомнилось на съемках больше всего и кто произвел на нее неизгладимое впечатление.
Фото: www.instagram.com/marinaorlovaofficial/
«Мой самый запоминающийся съемочный день был, когда я познакомилась с этими невероятнейшими женщинами. Аня Исаева была PR-директором, подругой, советником и где-то даже сестрой Юлии Началовой. Она акула шоу-бизнеса и мечта любого артиста.
Даша Миронова — ясновидящая. Многим из вас известная по "Битве экстрасенсов". Дашу сразу заметили артисты, желающие увидеть свое будущее. Вот так и Юля хотела узнать о себе всю правду. Могла ли она подумать насколько точным окажется фатальное предсказание?», — написала Марина в блоге.
Она добавила, что сразу не знала, что Анна и Дарья не актрисы, а реальные близкие люди Началовой. «Мне стало не по себе. Ведь они обе уже присутствовали при этой сцене, только в жизни и вот теперь предсказание сбылось, а теперь нужно прожить эту сцену вновь! <...>
Самое интересное, конечно, остается за кадром. Как только камера останавливалась, девочки вспоминали какие-то детали, мы все это обсуждали, и, конечно, к Даше переодически подбегали осветители, желающие, чтобы она заглянула в их души.
Все было так таинственно. В такой мистической, волшебной, девичьей, при этом очень теплой атмосфере я никогда не бывала. Эта встреча была совершенно особенной. И надеюсь в фильме вы смогли это прочувствовать тоже», — поделилась актриса воспоминаниями.
Фото: Starface
Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года из-за осложнений хронических болезней, вызванных сепсисом. За несколько недель до смерти певица натерла палец на ноге. При ее диабете она должна была сразу же обратиться к медикам, но занималась самолечением. В итоге она попала в больниу в тяжелом состоянии с начавшимся заражением крови. Медики предложили ей отнять палец, чтобы спасти жизнь, но Началова отказалась. И организм не справился.
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