Исполнительница роли Юлии Началовой рассказала об эмоциях на съемках: «Было не по себе»

«Мой самый запоминающийся съемочный день был, когда я познакомилась с этими невероятнейшими женщинами. Аня Исаева была PR-директором, подругой, советником и где-то даже сестрой Юлии Началовой. Она акула шоу-бизнеса и мечта любого артиста.

Даша Миронова — ясновидящая. Многим из вас известная по "Битве экстрасенсов". Дашу сразу заметили артисты, желающие увидеть свое будущее. Вот так и Юля хотела узнать о себе всю правду. Могла ли она подумать насколько точным окажется фатальное предсказание?», — написала Марина в блоге.

Она добавила, что сразу не знала, что Анна и Дарья не актрисы, а реальные близкие люди Началовой. «Мне стало не по себе. Ведь они обе уже присутствовали при этой сцене, только в жизни и вот теперь предсказание сбылось, а теперь нужно прожить эту сцену вновь! <...>

Самое интересное, конечно, остается за кадром. Как только камера останавливалась, девочки вспоминали какие-то детали, мы все это обсуждали, и, конечно, к Даше переодически подбегали осветители, желающие, чтобы она заглянула в их души.

Все было так таинственно. В такой мистической, волшебной, девичьей, при этом очень теплой атмосфере я никогда не бывала. Эта встреча была совершенно особенной. И надеюсь в фильме вы смогли это прочувствовать тоже», — поделилась актриса воспоминаниями.