Съемки начались: стало известно, кто играет Юлию Началову и ее мужа в фильме про певицу

В Москве идут съемки художественного фильма про Юлию Началову. Об этом рассказал актер Алексей Лемар - исполнитель роли мужа певицы, футболиста Евгения Алдонина.
«Начались съемки для Первого канала о жизни Юлии Началовой. Я в роли Евгения Алдонина, мужа Юлии, которую великолепно исполняет Марина Орлова. Сегодня играли в футбол под дождем и промокли до нитки, зато сцену получилось снять очень романтично и невероятно красиво», — написал в Instagram Алексей, но позже удалил пост, сообщает «СтарХит».
Марина Орлова исполнит роль взрослой Юлии Началовой, а Юлю в детстве исполнит внебрачная дочь Евгения Осина Настя Годунова. Мама девочки рассказала, что продюсерам фильма понравилась схожесть ее дочери с юной Началовой, а также то, что Настя легко находит общение с людьми и свободно держится перед камерами.
На днях Марина Орлова опубликовала в Instagram несколько фото, на которых ей снимают пластический грим. Его делали актрисе, чтобы ее лицо по форме стало напоминать лицо Юлии Началовой.
Семья Юлии Началовой пока не комментирует информацию о съемках фильма. Напомним, 38-летней певицы не стало весной этого года. Началова скончалась после осложнения хронического заболевания и заражения крови.
Фото: Instagram
Видео: Первый канал
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