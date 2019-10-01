Съемки начались: стало известно, кто играет Юлию Началову и ее мужа в фильме про певицу

В Москве идут съемки художественного фильма про Юлию Началову. Об этом рассказал актер Алексей Лемар - исполнитель роли мужа певицы, футболиста Евгения Алдонина.

«Начались съемки для Первого канала о жизни Юлии Началовой. Я в роли Евгения Алдонина, мужа Юлии, которую великолепно исполняет Марина Орлова. Сегодня играли в футбол под дождем и промокли до нитки, зато сцену получилось снять очень романтично и невероятно красиво», — написал в Instagram Алексей, но позже удалил пост, сообщает «СтарХит».