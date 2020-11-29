Супермодель Ирина Шейк без макияжа облачилась в шелковую комбинацию: «Огонь!»
Фото: Global Look Press
Одна из самых популярных мировых супермоделей современности, 34-летняя Ирина Шейк приняла участие в провокационной фотосессии в номере отеля вместе с подругой-моделью Стеллой Максвелл. Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram серию новых фотографий, на которых предстала без макияжа, но в соблазнительной шелковой комбинации. На кадрах супермодель позирует в объятиях подруги со спины, демонстрируя безупречно стройную фигуру. Стелла примерила серый костюм с мужского плеча, к которому ей сделали вечерний макияж с винной помадой, а волосы уложили в строгий пучок.
Конечно, эффектный снимок не оставил равнодушными многочисленных поклонников Шейк: «Тропикана женщина», «Красотка», «Какие вы красивые», «Девочки-огонь», «Огонь!», «Королева», «Шикарные», «Солнышко», «Самая красивая, Наша!!!», «Потрясающая», «Очень душевно», «Очень красивое платье от Burberry, Ирина. Вы в нем потрясающие, новая монограмма вам идет как никогда».
Напомним, что Ирина Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время.
К слову, недавно мы писали, как Ирина Шейк позабавила фанатов «неприбранным» фото в уггах и микрошортах. В новой публикации в Instagram 34-летняя модель появилась в расслабленном, но крайне соблазнительном образе.
Фото и видео: @natali_star74 / Instagram
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