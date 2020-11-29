Супермодель Ирина Шейк без макияжа облачилась в шелковую комбинацию: «Огонь!»

Конечно, эффектный снимок не оставил равнодушными многочисленных поклонников Шейк: «Тропикана женщина», «Красотка», «Какие вы красивые», «Девочки-огонь», «Огонь!», «Королева», «Шикарные», «Солнышко», «Самая красивая, Наша!!!», «Потрясающая», «Очень душевно», «Очень красивое платье от Burberry, Ирина. Вы в нем потрясающие, новая монограмма вам идет как никогда».

Напомним, что Ирина Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время.

К слову, недавно мы писали, как Ирина Шейк позабавила фанатов «неприбранным» фото в уггах и микрошортах. В новой публикации в Instagram 34-летняя модель появилась в расслабленном, но крайне соблазнительном образе.