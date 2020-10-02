Кожаная мини-юбка и комбез в сетку: Шейк появилась в смелом образе на показе Рианны

Ирина Шейк продемонстрировала себя во всей красе в смелом образе: супермодель позировала фотографам в комбинезоне в сетку, кожаном расстегнутом топе и мини-юбке. Завершали образ массивная цеепь на шее и босоножки на каблуках.

Пэрис Хилтон появилась на мероприятии в дерзком прозрачном платье со шлейфом, которое дополнила провокационными гольфами в сетку.