Кожаная мини-юбка и комбез в сетку: Шейк появилась в смелом образе на показе Рианны
Фото: Eastnews
Ирина Шейк продемонстрировала себя во всей красе в смелом образе: супермодель позировала фотографам в комбинезоне в сетку, кожаном расстегнутом топе и мини-юбке. Завершали образ массивная цеепь на шее и босоножки на каблуках.
Пэрис Хилтон появилась на мероприятии в дерзком прозрачном платье со шлейфом, которое дополнила провокационными гольфами в сетку.
Фото: Eastnews
Белла Хадид отдала предпочтение более скромному наряду. Модель сочетала классическую белую майку с широкими кожаными брюками и прозрачными туфлями с острыми мыами и каблуками-«рюмками».
Фото: Eastnews
Одной из самых ярких девушек вечера стала Деми Мур. Актриса пришла на показ в футболке с забавным принтом, красном жакете и широких черных джинсах. Пикантности образу добавили босоножки со стразами и яркий педикюр.
Фото: Eastnews
Также на мероприятии были замечены Уиллоу Смит, Кара Делевинь, модели plus-size Прешес Ли и Ванесса Ромо и многие другие.
Фото: eastnews
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