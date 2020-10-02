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Кожаная мини-юбка и комбез в сетку: Шейк появилась в смелом образе на показе Рианны

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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

В Лос-Анджелесе прошло модное шоу Rihanna`s Savage X Fenty Show Vol. 2, на котором появились многие эффектные знаменитости.

Ирина Шейк продемонстрировала себя во всей красе в смелом образе: супермодель позировала фотографам в комбинезоне в сетку, кожаном расстегнутом топе и мини-юбке. Завершали образ массивная цеепь на шее и босоножки на каблуках.

Пэрис Хилтон появилась на мероприятии в дерзком прозрачном платье со шлейфом, которое дополнила провокационными гольфами в сетку.

Пэрис Хилтон

Фото: Eastnews

Белла Хадид отдала предпочтение более скромному наряду. Модель сочетала классическую белую майку с широкими кожаными брюками и прозрачными туфлями с острыми мыами и каблуками-«рюмками».

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Одной из самых ярких девушек вечера стала Деми Мур. Актриса пришла на показ в футболке с забавным принтом, красном жакете и широких черных джинсах. Пикантности образу добавили босоножки со стразами и яркий педикюр.

Деми Мур

Фото: Eastnews

Также на мероприятии были замечены Уиллоу Смит, Кара Делевинь, модели plus-size Прешес Ли и Ванесса Ромо и многие другие.

Фото: eastnews

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