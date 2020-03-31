У Ирины Шейк роман с экс-бойфрендом Эмбер Херд и Хайди Клум?

Напомним, что в прошлом году Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером, от которого у нее есть 3-летняя дочь Лея. «Мне кажется, в любых даже самых хороших отношениях ты показываешь и свои лучшие, и свои худшие черты. Это природа любого живого существа. Два отличных человека совсем не обязательно составят хорошую пару. Я думаю, мне очень повезло испытать то, что было между нами. Жизнь без Брэдли — новая почва. Иногда бывает трудно найти баланс между бытом матери-одиночки и жизнью работающей мамы. Поверь мне, иногда я просыпаюсь и думаю: "О боже, я не знаю, что мне делать, я разрываюсь на кусочки"», — рассказала она в недавнем откровенном интервью.