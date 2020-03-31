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У Ирины Шейк роман с экс-бойфрендом Эмбер Херд и Хайди Клум?

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

34-летняя знаменитая супермодель Ирина Шейк и 33-летний арт-дилер Вито Шнабель спровоцировали слухи о своих романтических отношениях.

Папарацци сфотографировали Ирину и Вито во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail. В итоге они вдвоем отправились в квартиру Шнабеля. При этом оба были с медицинскими масками. Отметим, что пока вводить карантин в США в связи с эпидемией коронавируса не планируют. А в Сети тем временем уже начали обсуждать предполагаемый роман Шейк со знаменитым покорителем сердец известных красавиц. Так, в сети Вито Шнабеля ранее попадали Хайди Клум, Эмбер Херд, Мадалина Гинеа, Эль Макферсон и Деми Мур.

Напомним, что в прошлом году Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером, от которого у нее есть 3-летняя дочь Лея. «Мне кажется, в любых даже самых хороших отношениях ты показываешь и свои лучшие, и свои худшие черты. Это природа любого живого существа. Два отличных человека совсем не обязательно составят хорошую пару. Я думаю, мне очень повезло испытать то, что было между нами. Жизнь без Брэдли — новая почва. Иногда бывает трудно найти баланс между бытом матери-одиночки и жизнью работающей мамы. Поверь мне, иногда я просыпаюсь и думаю: "О боже, я не знаю, что мне делать, я разрываюсь на кусочки"», — рассказала она в недавнем откровенном интервью.

Фото: Instagram, eastnews, globallookpress

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