Смело: супермодель Ирина Шейк похвасталась загорелым телом на провокационной обложке глянца

«Я никогда не нравилась мальчикам. В школе меня дразнили "палкой", потому что была высокая и худая, и "чунга-чангой", потому что смуглая и губы толстые. Меня это раздражало», — призналась одна из самых успешных и сексуальных моделей Ирина Шейк в интервью журналу Hello!. Теперь она выходит на подиумы во время показов известных мировых дизайнеров, снимается в рекламе люксовых брендов и появляется на обложках глянца. Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время.