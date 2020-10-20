Смело: супермодель Ирина Шейк похвасталась загорелым телом на провокационной обложке глянца
Фото: Globallookpress / face to face
Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram фото обложки журнала, для которой позировала полностью обнаженной. Пикантные места модель, продемонстрировавшая бронзовый загар и стройное тело, прикрывала яркими керамическими плитками.
Конечно, эффектный снимок не оставил равнодушными многочисленных поклонников Шейк. «Огонь», «Богиня!», «Ирина, бронзовый загар — лучший для вас наряд», «Такую красоту не надо прятать», «Бомба», «Шикарна, как всегда», «Красавица», «Роскошна», «Иришка топ!», «Статуя», «Вот это дааа», «Смело», «Королева», «Красотка», «Икона», «Вы прекрасны», «Пушка», «Тело шикарное», — пишут они в комментариях.
«Я никогда не нравилась мальчикам. В школе меня дразнили "палкой", потому что была высокая и худая, и "чунга-чангой", потому что смуглая и губы толстые. Меня это раздражало», — призналась одна из самых успешных и сексуальных моделей Ирина Шейк в интервью журналу Hello!. Теперь она выходит на подиумы во время показов известных мировых дизайнеров, снимается в рекламе люксовых брендов и появляется на обложках глянца. Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время.
Фото: Instagram, globallookpress
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