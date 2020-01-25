Ирина Пегова в рыжем парике и мини восхитила подписчиков: «Лиса Алиса!»
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Фото: Instagram
Ирина Пегова опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых показала себя в ярком большом парике и в мини-платье.
На снимках Ирина позирует в окружении друзей и коллег в таком же необычном виде. «Одним словом — пьяные!!!», — шутливо подписала актриса фотографии.
«Ирочка вы замечательная! Спасибо вам за ваши талантливые образы!», «Вот это да!», «Бурлеск», «Милая! Классная! Прекрасная! Все лучшее вам!», «Киска-Мурыска», «Лиса Алиса», — написали Ирине Пеговой в комментариях.
Ирина постоянно дает повод своим поклонникам пообсуждать ее: каждый раз она делится яркими и впечатляющими образами. Так, Ирина примеряла образ царевны в кокошнике; показывала себя с длинными русыми локонами; поздравляла подругу с днем рождения в образе пионерки. Настоящее умиление фолловеров Пеговой вызвала ее детская фотография. Подписчики, глядя на нее, пришли к мнению, что Ирина с возрастом совсем не изменилась и сохранила все тот же детский задор.
А вам какой образ актрисы нравится больше?
Фото и видео: Instagram
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