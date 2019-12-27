Большие банты, рубашка и алый галстук: Ирина Пегова в необычном наряде поздравила подругу с днем рождения
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Фото: Instagram
Ирина Пегова побывала на дне рождения коллеги и подруги Евгении Добровольской. Для праздника придумали необычный дресс-код: все должны были перевоплотиться в пионеров. Все происходило в МХТ им. Чехова.
«Женечка Добровольская! С днем рождения тебя! Ты нас собрала сегодня по такому прекрасному поводу! Долголетия и доброго здравия!», — написала Ирина рядом с забавными снимками.
«О, да там целый отряд. А пионерка Ирочка — самая ответственная! По лицу видно», «А что такая грустная?», «Какая прелесть», «Смешно, особенно с колечком на пальце», «Иришка — малышка», — умилились поклонники Пеговой в комментариях.
За последнее время Ирина Пегова удивляла поклонников разными необычными образами: брюнетки с каре, шикарной дамы в золотом платье и даже царь-девицы.
А какой образ актрисы вам нравится больше?
Фото и видео: Instagram
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