Большие банты, рубашка и алый галстук: Ирина Пегова в необычном наряде поздравила подругу с днем рождения

«О, да там целый отряд. А пионерка Ирочка — самая ответственная! По лицу видно», «А что такая грустная?», «Какая прелесть», «Смешно, особенно с колечком на пальце», «Иришка — малышка», — умилились поклонники Пеговой в комментариях.

За последнее время Ирина Пегова удивляла поклонников разными необычными образами: брюнетки с каре, шикарной дамы в золотом платье и даже царь-девицы.

А какой образ актрисы вам нравится больше?