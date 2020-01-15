«Все такая же задорная!» В Сети обсуждают детское фото Ирины Пеговой
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Фото: Instagram
Ирина Пегова опубликовала в Instagram свое детское фото. На затертом черно-белом кадре легко угадать нынешнюю популярную артистку.
«Одна из любимых фотографий из детства!», — призналась актриса.
«Сладусик», «Очаровательная улыбка с детства, обожаю вашу искреннюю непосредственность», «Пусенька», «Хорошенькая такая», «Ничуть не изменилась!», «Все такая же очаровательная и задорная улыбка у вас сейчас!», — подметили поклонники Ирины Пеговой.
За последнее время Ирина Пегова делилась с подписчиками многими необычными фотографиями. Так, недавно она перевоплотилась в пионерку, чтобы поздравить подругу с днем рождения; показала фотографию времен своей молодости, когда носила длинные русые локоны; примерила образ царевны, который понравился ее поклонникам.
А какая Ирина Пегова вам нравится больше?
Фото и видео: Instagram
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