Декольте, кокошник и коса до пояса: Ирина Пегова примерила образ царевны и «искупалась» в комплиментах

«Ух, красавица!», «Это же просто Царевна-Лебедь! Красавица!», «Красота сказочная!», «Супер!», «Чудо, как хороша!», «Красна девица», «Краса ненаглядная», — написали фанаты Ирины в комментариях.

Не так давно Ирина Пегова показывала, скольких усилий ей стоит поддерживать фигуру и не набирать лишние килограммы. Актриса призналась, что порой идет в спортзал через силу.