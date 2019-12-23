Декольте, кокошник и коса до пояса: Ирина Пегова примерила образ царевны и «искупалась» в комплиментах
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Фото: Instagram
Ирина Пегова балует поклонников снимками, на которых показывает свои преображения в разных костюмах и образах. Актриса меняет платья, стили и даже длину и цвет волос.
В очередной раз Ирина опубликовала в Instagram фотографии, где запечатлела себя в образе царевны: в кокошнике, с длинной косой и в платье с народными мотивами.
«Вчерашняя Девица... Царь-девица! Обожаю нашего «конька-горбунка»!», — поделилась эмоциями актриса.
«Ух, красавица!», «Это же просто Царевна-Лебедь! Красавица!», «Красота сказочная!», «Супер!», «Чудо, как хороша!», «Красна девица», «Краса ненаглядная», — написали фанаты Ирины в комментариях.
Не так давно Ирина Пегова показывала, скольких усилий ей стоит поддерживать фигуру и не набирать лишние килограммы. Актриса призналась, что порой идет в спортзал через силу.
Фото и видео: Instagram
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