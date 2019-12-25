passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Констанция»: молодую Ирину Пегову с длинными русыми локонами сравнили с Ириной Алферовой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ирина Пегова

Фото: Instagram

Некоторые подписчики актрисы посоветовали ей вернуться к старому образу.

Ирина Пегова показала поклонникам фотографию из архива. Актриса призналась, что сама удивлена, что когда-то выглядела именно так: с длинными локонами русого цвета.

«Вот какое было... Даже не верится!», - подписала Ирина фотографию.

«Вам с любым цветом волос хорошо», «Вернитесь к старому образу, с белыми волосами вы бледная», «Констанция!», «На Алферову похожа», «Вы наша русская красавица! А волосы какие шикарные, просто золотое руно!», «Какие шикарные волосы, и не только волосы», «Вы тут как молодая Алферова», — написали в комментариях.

Ирина Пегова всегда получает сотни восторженных отзывов на свои снимки. Так, недавно актриса показала себя в образе царевны — с кокошником и длинной косой. Тогда ее поклонники отметили, что образ царь-девицы Ирине очень идет.