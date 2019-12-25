«Констанция»: молодую Ирину Пегову с длинными русыми локонами сравнили с Ириной Алферовой

«Вам с любым цветом волос хорошо», «Вернитесь к старому образу, с белыми волосами вы бледная», «Констанция!», «На Алферову похожа», «Вы наша русская красавица! А волосы какие шикарные, просто золотое руно!», «Какие шикарные волосы, и не только волосы», «Вы тут как молодая Алферова», — написали в комментариях.

Ирина Пегова всегда получает сотни восторженных отзывов на свои снимки. Так, недавно актриса показала себя в образе царевны — с кокошником и длинной косой. Тогда ее поклонники отметили, что образ царь-девицы Ирине очень идет.