Ирина Пегова показала правдивое селфи с морщинками: «Реальная красота»

«Почти каждый день на катке, на крытом катке, поэтому солнца и тепла не хватает! Ловлю момент! Уже две недели выбираю музыку для номера на тему мюзикл! Принимаются ваши советы, подсказки и рекомендации. Так как в графе мюзикл у меня прочерк или пробел. Давайте, присылайте, жду любимые мелодии», — написала она в социальной сети.

Подписчики принялись наперебой рекомендовать Ирине Пеговой любимые мелодии и делать ей комплименты.

«Ирина, мюзикл "Чикаго" для вашего темперамента! Победы! Вы невероятно талантливы!», «Реальная красота», «Ирина какая же вы настоящая, не то, что те, кто перекраивает лица под копирку», «Вы молодец, сильная и смелая», «Реально красивая женщина! Любимая актриса», «Естественная, поэтому, очень красивая, соответственно, умная и естественная. Круг замкнулся!», — написали Ирине в комментариях.

Ранее Пегова собирала комплименты за непривычную прическу с челкой, за элегантный образ в лаконичном платье цвета неба и за красавицу-дочь Татьяну.