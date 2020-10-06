Ирина Пегова показала правдивое селфи с морщинками: «Реальная красота»
Фото: www.instagram.com/pegovairina/
Ирина Пегова известна не только своим неоспоримым актерским талантом, но и успехами в спорте. Артистка занимается спортивными танцами, завоевывая с партнером призовые места. А теперь Ирина стала участницей шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Тихоновым. Все свободное от основной работы время артистка и спортсменка проводит на тренировке.
В Instagram Пегова рассказала, что ей не хватает солнечного света и она старается ловить каждый его луч. При этом 42-летняя актриса показала свое правдивое селфи со всеми морщинками.
«Почти каждый день на катке, на крытом катке, поэтому солнца и тепла не хватает! Ловлю момент! Уже две недели выбираю музыку для номера на тему мюзикл! Принимаются ваши советы, подсказки и рекомендации. Так как в графе мюзикл у меня прочерк или пробел. Давайте, присылайте, жду любимые мелодии», — написала она в социальной сети.
Подписчики принялись наперебой рекомендовать Ирине Пеговой любимые мелодии и делать ей комплименты.
«Ирина, мюзикл "Чикаго" для вашего темперамента! Победы! Вы невероятно талантливы!», «Реальная красота», «Ирина какая же вы настоящая, не то, что те, кто перекраивает лица под копирку», «Вы молодец, сильная и смелая», «Реально красивая женщина! Любимая актриса», «Естественная, поэтому, очень красивая, соответственно, умная и естественная. Круг замкнулся!», — написали Ирине в комментариях.
Ранее Пегова собирала комплименты за непривычную прическу с челкой, за элегантный образ в лаконичном платье цвета неба и за красавицу-дочь Татьяну.
Фото и видео: Instagram Ирины Пеговой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!