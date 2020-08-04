Ирина Пегова похвасталась стильной стрижкой: «Как вам челка?»

«Классно с челкой! Всегда и во всём хороша!», «Это Ваше... очень идет», «Это самое главное. Балдей)», «Ирина, очень вам к лицу ваша челочка», «Моложе», «Все балдеют от Пеговой», «Какая хорошенькая девочка) А вообще, Вы в любом образе сногсшибательна», «Не привычно. Очень в стиле пионервожатых)))», «Интересная, озорная», «Челка огонь», «Как вам идет такая прическа, супер», «Как Пацанка! Классно», «Хорошо вам, совсем другая стали», — осыпают актрису комплиментами.

Но нашлись и те, кому не понравился обновленный имидж Пеговой: «На фото отлично с челкой. Но, мне кажется, каждому возрасту свое. Сейчас вы роскошная молодая женщина, а не тетка, которая пытается молодиться.... Челка добавит тень на лице и прорисует даже совсем мелкие морщины», «Честно, не ваше», «Нет, не идет вам челка, Ирина, она вас очень простит».

А вам нравится Ирина Пегова с челкой?