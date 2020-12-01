Ирина Пегова показала пышные афрокудри — не все фанаты оценили ее оригинальный образ

«Неудачное фото», «Всегда разная. Как и ваш талант актрисы преображаться!», «Смело... Я еще и не поняла, как вам этот образ. Но он не отменяет вашего таланта, вашей красоты и необыкновенного магнетизма... Ух, какая вы!», «Нельзя отвести глаза, ну очень хороша», «Алла Пугачева», «Обожаю кудри, красотка!», «Необычно», «Нет, не ваше», «Львица», «Мне больше с прямыми волосами нравитесь», «Кудряшка Сью», — последовали комментарии под публикацией.

Поклонники ценят Ирину не только за красоту, но за талант и даже смелость. Актриса не боится экспериментировать и испытывать себя в таких амплуа, на которые решились бы немногие. Ирина профессионально занимается спортивными танцами, это увлечение осталось у нее после участия в проекте «Танцы со звездами». А сейчас она в паре с Алексеем Тихоновым блистает в «Ледниковом периоде», демонстрируя отличную спортивную подготовку.

Ранее Ирина Пегова рассказывала о своем рационе, отметив, что не любит слово «диета»; публиковала детское фото с сестрой и мамой; хвасталась стройными ногами в сверкающем платье с высоким разрезом.